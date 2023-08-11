Онкобольным из Великого Устюга приходится ездить на химиотерапию в Вологду

Жители Великого Устюга, которые болеют онкологическими заболеваниями, вынуждены каждые две недели ездить в Вологду на химиотерапию. Расстояние между Великим Устюгом и Вологдой по трассе - 446 км. Не везде дорога хорошая.

Онкобольные обратились в местную газету "Устюжаночка" с просьбой о помощи.

"Прошу Вашей помощи разобраться в следующей ситуации.Год назад по местному телевидению выступала старшая медсестра Великоустюгской ЦРБ. Она сообщила, что с августа 2022 года приступил к работе врач онколог. Обещали оборудовать кабинет химиотерапии для онкобольных. Вот и год прошел, никаких изменений. Больным приходится каждые две недели ездить в Вологду на химиотерапию. Больной ночь едет, днем делают химию, и ночью обратно домой. Это очень тяжело. Иногда почти все пассажиры маршрутки едут в онкодиспансер. Хочется узнать, что для этого делается, или опять одни обещания? Центр для диабетиков тоже обещали!" - написала одна из жительниц Великого Устюга.

В департаменте здравоохранения пообещали, что до конца 2023 года в Великоустюгской ЦРБ откроется центр амбулаторной онкологической помощи с койками дневного стационара для проведения химиотерапии. Также там пояснили, что на сегодняшний день Министерством здравоохранения РФ разрабатывается национальный проект по борьбе с диабетом, в рамках которого будет расширена сеть диабетцентров в России, в том числе, в Вологодской области. Но точных сроков ни для онкобольных, ни для больных диабетом в департаменте не назвали.