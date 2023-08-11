Хоккеист Павел Бучневич проведёт мастер-класс в Вологде и Череповце.

В областной столице мастер-класс пройдёт в «Вологде Арене» для воспитанников СШОР «Витязь» 12 августа, начало в 15 часов. Вход свободный.

17 августа мастер-класс с нападающий клуба НХЛ «Сент Луис Блюз» пройдёт в Ледовом Дворце Череповца. Череповчан ждёт мастер-класс звездных воспитанников местного хоккея Павла Бучневича, Даниила Вовченко, Игоря Петрова, Владимира Кочина и Сергея Сахарусова

Живое общение и автограф-сессия с Павлом Бучневичем по окончании мастер-класса.

Павел Бучневич - серебряный и бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира, бронзовый призёр чемпионата России / КХЛ, воспитанник клуба «Северсталь», крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз».

И в продолжении темы хоккея. Защитник череповецкого «Алмаза» вызван в юниорскую сборную России. Макар Фомин с 11 по 14 августа проведёт учебно-тренировочный сбор со сборной России для игроков не старше 18 лет. 13 августа примет участие в товарищеском матче российских юниоров против сверстников из Беларуси. Эта игра откроет новенькую «Сибирь-Арена» в Новосибирске и будет показана на «Матч ТВ».