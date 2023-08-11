В Тотьме презентуют детскую книгу «Приключения Солинки»

В Тотьме на Преображенской ярмарке во время праздника «Сользавод Фест» будет презентована детская книга «Приключения Солинки».

Книжка для детей «Приключения Солинки, или Как соль однажды добывали» – подарок тотьмичам от представителей Вологодского землячества в Москве. Инициатором издания выступил Николай Мизинцев, уроженец Тотьмы, меценат, неоднократно оказывавший поддержку учреждениям культуры и общественным организациям города. Ранее он уже профинансировал выпуск книги стихов поэта, уроженца Тотьмы Феодосия Савинова. Автором книги выступила москвичка, кандидат филологических наук, специалист по творчеству Николая Рубцова и доцент Московского государственного института культуры Анастасия Чернова.

«Однажды во всем мире пропала соль. Что же делать? Как быть? «Без соли что без воли: жизни не проживешь». На помощь приходит чудесная беловолосая девочка Солинка, а также ее друзья: смелый кот-Котофей, черная тотемская лисичка и мальчик Алешка, помощник солевара. Удастся ли героям преодолеть все испытания? Со всех сторон их окружают опасности. Непонятные трубы, что в земле, и улыбчивые хитрые волшебники... Знакомство с устройством солеварни в Варницах, со старинным соляным промыслом, а еще – разного рода неожиданности, открытия и таинственные приключения – ждут друзей на выбранном пути», - говорит Анастасия Чернова.

Автор приедет в Тотьму на презентацию. С ней можно будет пообщаться в воскресенье, 13 августа, с 14:00 до 17:00 каждые полчаса в беседке комплекса Тотемского солеваренного завода (дер. Варницы, ул. Кокаревский Сад, 1).

Вход бесплатный.