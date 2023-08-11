Сооснователь Яндекса Аркадий Волож выступил против специальной военной операции в Украине.

Волож признался, что в феврале 2022 года мир изменился и он понял, что его «история с Яндексом закончена».

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути», — заявил Волож, сказав, что он против СВО.

По словам бизнесмена, ему поступало много вопросов по поводу его отношения к ситуации в Украине «и особенно много их появилось на этой неделе». Своим заявлением он проясняет свою позицию всем интересующимся.

Волож подчеркнул, что на Украине у него живут друзья и родственники и он «в ужасе».

«Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — сказал он.

По словам Воложа, в 2014 году он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса».

«В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена», — сообщил он.

Волож отметил, что создатели компании думали не только о технологиях и бизнесе, но верили, что «строят новую Россию» — «открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику». Давление на компанию росло в последнее время, но команда делала все возможное.

«Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе», — сказал он.

Сейчас Волож поддерживает российских инженеров, которые решили уехать из страны и «могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий».

3 июня 2022 года Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс».