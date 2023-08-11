Правительство Вологодской области хочет продать санаторий Леденгск

Вологодское правительство утвердило прогнозный план приватизации имущества на 2024 – 2026 годы.

По плану в 2025 году на аукцион выставят 99,93% акций акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области», расположенного в Вологде на улице Челюскинцев. В 2026 году будет выставлено на аукцион 100% акций акционерного общества «Санаторий «Леденгск», который находится в селе имени Бабушкина.

В сентябре прошлого года в санатории Леденгск был сокращен набор отдыхающих из-за отсутствия медицинских кадров.

Санаторий Леденгск был основан еще до революции. Начало курорта как такового отнесено к 1895 году, когда Министерством Земледелия и Государственных Имуществ было оборудовано отдельное помещение под ванны (на 6 ванн), установлен кипятильник для подогревания рассола и утверждены «временные правила для пользования соляными ваннами, находящимися при Леденгском солеваренном заводе». Курорт был расширен и официально оформлен в 1896 году. В начале 20 столетия, когда был открыт третий земской врачебный участок и место жительства врача было назначено в Леденгске, число лиц, пользующихся ваннами стало возрастать. Не прекратил свою работу санаторий и в советское время. Не убила его и перестройка.

В 1994 году профилакторий «Леденгск» был преобразован в государственное предприятие Вологодской области «Санаторий «Леденгск». К услугам, существующим с открытия санатория (бальнеолечение, иглорефлексотерапия, массаж) введены пелоидотерапия местными грязями, гирудотерапия, лечебная физкультура, фитотерапия, ароматерапия, детензортерапия, ингаляторий, кабинет физиопроцедур, лечебные души.

В 2002–2007 годах на базе санатория открыт детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия для лечения детей. За этот период пролечено 1800 детей.

С 1998 года началось строительство нового корпуса санатория. С 2008 года жители Вологодской области и других регионов России получили возможность восстанавливать здоровье в более комфортных условиях.

Санаторий для многих является любимым местом отдыха и лечения.