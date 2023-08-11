В Кадуйском районе утонул 41-летний череповчанин

[ Происшествия ]

На реке Суде в Кадуйском районе утонул 41-летний житель Череповца, сообщает cherinfo.

Инцидент произошёл рядом с бывшим детским лагерем «Огонёк». Мужчина отдыхал там с женой и решил искупаться: он переплыл реку, а вот вернуться обратно ему не хватило сил. Его супруга вызвала спасателей.

«Около пяти вечера на место выехала группа водолазов, обследовали дно, но пока результатов нет. На реке сильное течение, возможно, мужчину унесло», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Поиски будут продолжены.

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