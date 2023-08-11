Череповецкая семья накопила 166 кг монет

[ Общество ]

Семья из Череповца за 16 лет накопила 166 кг монет. Историей накоплений поделился у себя на странице Игорь Ленев. 

Все деньги он с женой принес в банк, где сотрудники пересчитывали их 4,5 часа. Получилась 151 467 рублей. Эти деньги череповчане перевели на счет дочери.

В копилках оказалось почти 40 тысяч монет разного достоинства и 2400 рублей бумажными купюрами.

Семья начала собирать в копилки мелочь, когда дочери Эльвире исполнилось два года. Девочке подарили первую копилку.

«Первая копилка закончилась очень быстро, мы купили вторую, потом третью, после того как закончилась третья, мы решили копить копилками до восемнадцатилетия Эльвиры. И вот настал этот момент!» – говорит Игорь Ленев.

Череповчане за 16 лет успели собрать 23 копилки и 166,4 кг мелочи. Подсчет наличности в банке занял несколько часов. До этого семья две недели сортировала мелочь дома. Игорь Ленев признается, что впервые в жизни таскал деньги мешками. 

деньги

Теги: копилка деньги
 

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