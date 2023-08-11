В Вологде День строителя отметили парадом

Стройная колонна строительных предприятий Вологды, учебных заведений и риэлторов прошла по улицам Лермонтова и Ленина – к обновленному креативному пространству «Салют», где их ждал праздничный концерт. Участников парада аплодисментами встречали жители города.

Строителей приветствовал заместитель председателя Законодательного Собрания области Роман Заварин.

«Строительную отрасль без преувеличения можно назвать локомотивом и самым важным показателем развития территории. И Вологда - яркий тому пример. За последние несколько лет в городе по итогам Градсоветов и решений «Народной программы» «Единой России» построены новые школы, детские сады, благоустроены дворы и общественные пространства. Город преображается, становится комфортнее не только для жителей, но и гостей, - подчеркнул Роман Заварин. - Впереди еще много масштабных проектов - долгожданная поликлиника в Бывалово, строительство Некрасовского моста, улицы Поэта Романова. Все это было бы невозможно без вас, дорогие строители! Своим трудом вы закладываете фундамент будущего».

Депутат Законодательного Собрания области Марина Денисова отметила, что вологодских строителей отличает большая любовь к родному городу: «Благодаря тому, что наши строители любят Вологду, стараются воплотить все мечты и желания вологжан, удается воплощать в жизнь самые сложные проекты. В скором времени начнется реконструкция главной жемчужины областной столицы – Вологодского кремля. Уверена, что с этой задачей вы справитесь и сохраните тот неповторимый облик города, в который влюбляются гости Вологды!»

Парламентарии вручили строителям заслуженные награды.

Среди награжденных – Колтунова Галина Юрьевна, производитель работ ООО «Базис ЛТД».