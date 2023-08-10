Мошенник угрозами выманил у жителя Череповца 187 тысяч рублей

30-летний житель Череповца стал жертвой мошенников.

«Мужчина рассказал, что ночью 9 августа решил попробовать позвонить девушке предоставляющей интим услуги, узнать приедет или нет. Он вбил в поиск сайт о данных услугах, перейдя на него. Он увидел анкеты девушек и, выбрав понравившуюся, позвонил по указанному номеру», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ответившая на звонок девушка попросила перевести ей 2000 рублей предоплаты, но мужчина отказался и прекратил разговор. Утром ему позвонил неизвестный, который представился менеджером его вчерашней собеседницы и сказал, что из-за звонка череповчанина у них в системе произошёл некий сбой, за который мужчина должен заплатить 18 500 рублей. Сначала потерпевший отказался переводить деньги, но звонивший стал угрожать и заставил его отправить ему в общей сложности 187 500 рублей.

Потом карту череповчанина заблокировали и он обратился в банк, сотрудник которого объяснил, что мужчину обманули мошенники.