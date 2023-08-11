Министр внутренних дел Колокольцев назвал критическим дефицит кадров в МВД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев пожаловался на дефицит кадров в органах МВД, назвав его критическим.

О этом он завил на с управлениями МВД по Магаданской области и по Севастополю.

«Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. И в Магаданской области — сложная. И следователей не хватает».

МВД уже более пяти лет испытывает нехватку кадров. В ноябре 2022-го Колокольцев заявлял, что дефицит составляет 90 тысяч человек. Он предупреждал, что это может сказаться на уровне преступности.

По данным отчетов по исполнению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в 2019-м уровень укомплектованности в МВД был 92,1%, в 2020-м — 92,5%, в 2021-м — 90,8% (самый низкий с момента начала реализации программы в 2012 году). В отчете за 2022-й показатель не отражен.



