Чемпионат Северо-Западного округа войск национальной гвардии по самбо и боевому самбо идет в Вологде. Более 80 спортсменов из 16 команд управлений и воинских частей Росгвардии прибыло в областную столицу.

Чемпионат был организован в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа Самбо».

«Развитие этого вида единоборств имеет большое значение и для нашего региона, и для всей России в целом, ведь самбо появилось именно в нашей стране. Чемпионат войск национальной гвардии – это еще одна возможность доказать, что самбо – спорт отважных, волевых и мужественных людей, а сами спортсмены – пример для молодого поколения, - рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Zа Самбо» Андрей Луценко. – В этом году на развитие самбо в нашей области выделено более 12 миллионов рублей. Большая часть этих средств будет направлена на организацию спортивных секций для школьников в муниципалитетах, что позволит воспитать новых чемпионов».

Приветствовала участников соревнований депутат Законодательного Собрания области депутат Законодательного Собрания области, член общественного совета партийного проекта «Zа Самбо» Марина Денисова.

«Самбо – это символ силы, гордости и боевой готовности нашей страны. И не удивительно, что это один из главных видов спорта для росгвардейцев, ведь вы всегда показываете примеры мужества, патриотизма, доблести и любви к Отечеству, - подчеркнула парламентарий. - Я желаю вам новых побед, успехов и красивых поединков».

Среди участников чемпионата – мастера спорта и титулованные спортсмены, добившиеся больших успехов, в том числе и на международных соревнованиях.

А вот для Максима Грехова самбо – это не просто вид единоборств, а настоящая семейная традиция.

«В самбо я уже 15 лет. Заниматься начал, когда мне было 6 лет. Перерыв был, только пока служил в армии. Выбор вида спорта был очевиден, ведь у меня династия самбистов – дед, отец, сестра. Сестра, кстати, мастер спорта. У меня пока первый взрослый разряд, - рассказал юноша. – Сегодня выступаю в категории 58 килограммов. Уверен, шансы на победу у меня есть».

Артём Петров, сотрудник главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пришел в самбо из дзюдо. Как отмечает сам борец, несмотря на кажущуюся схожесть видов спорта, они очень разные.