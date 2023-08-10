У мэра Вологды может появиться новый заместитель

Начальник управления по молодежной политике администрации города Яна Филиппова может стать заместителем мэра Вологды. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на собственные источники.

Администрация города Вологды не продлила контракт с Николаем Колыгиным, который отвечал за социальный блок в администрации города.

Заслуженный учитель Российской Федерации Николай Колыгин более 10 лет был директором вологодской школы № 16. В 2008 году перешел на работу в администрацию города. Был заместителем начальника, а затем и начальником Управления образования, возглавлял Департамент гуманитарной политики, стал заместителем Главы города Вологды. В декабре 2015 года награжден знаком «За доблестный труд во благо Вологды».

С 2016 по 2021 годы Николай Колыгин возглавлял Региональный центр дополнительного образования детей. 1 апреля 2021 года вернулся на муниципальную службу, став заместителем мэра Вологды по социальным вопросам.

Сейчас его место может занять Яна Филиппова. Она закончила исторический факультет в 2014 году. После окончания университета не пошла работать в школу, а пришла в молодежный центр на должность менеджера. Сначала работала в отделе по молодежной политике, была заместителем директора «ГОР.СОМ35». На должность руководителя центра ее назначили в 2018 году, она возглавляла его четыре года. А затем в администрации Вологды появилось новое управление по молодежной политике, и она стала руководить им.