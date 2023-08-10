Жителей Вологды приглашают на обсуждение концепции центральной исторической набережной

В Вологде состоится презентация и обсуждение концепции проекта центральной исторической набережной Вологды.

Лаборатория городской среды приглашает вологжан прийти 23 августа в 18.00 на презентацию и обсуждение проекта центральной исторической набережной Вологды. Чтобы принять участие во встрече, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке: https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/25.

Также будет организована прямая трансляция из зала, ссылка на которую будет опубликована в группе лаборатории.

Проект разрабатывается на основе исследований, опросов, встреч, экспертных и общегородских обсуждений, проходивших на протяжении работы над проектом.