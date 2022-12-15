Вологжане могут бесплатно получить профессию в сфере ИТ в «Школе 21»

В Великом Новгороде продолжается набор на бесплатное обучение в рамках образовательной ИТ-программы «Школа 21». За два месяца получено уже более 1000 заявок на обучение из разных городов России. Чтобы получить востребованную профессию в сфере ИТ, нужно подать заявку на обучение и пройти отборочный интенсив, который в кампусе в Великом Новгороде стартует уже 18 сентября.

Интенсив – это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. На нем в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам участники отбираются на основное обучение. После поступления участники могут изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер – всего их более десяти. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Одной из обязательных частей образовательной программы является стажировка, которая длится три месяца. После данного этапа участники обучения успешно трудоустраиваются в крупные ИТ-компании по своему направлению.

- Мы видим запрос у жителей Вологодской области на приобретение дополнительных навыков и знаний, в также на смену профессии. Обучение в «Школе 21» как раз даст возможность, не покидая СЗФО, приобрести навыки, необходимые современному специалисту на рынке IT, практический опыт из первых рук на стажировках в крупнейших технологических компаниях страны и получить предложения по трудоустройству, - рассказал управляющий Вологодским отделением ПАО Сбербанк Сергей Филиппов.

Участником обучения в «Школе 21» может стать каждый желающий старше 18 лет, независимо от города проживания. Поступление и обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Как показывает практика, более 50% участников проекта ранее не имели опыта программирования. Средний возраст участников четырех кампусов по стране составляет 25 лет, самому старшему – 63 года, а самому младшему – 17 лет. По данным «Школы 21», мужчины чаще регистрируются на обучение, на женщин приходится треть заявок.

- «Школа 21» – это уникальный проект, позволяющий абсолютно бесплатно для новгородцев и жителей других регионов на площадке ИНТЦ «Интеллектуальная электроника - Валдай» получить востребованную специальность в области информационных технологий, - рассказал Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Школа 21» является проектом индустрии образования Сбербанка. Проект в Великом Новгороде – это первый кампус школы в Северо-Западном федеральном округе. Общая площадь кампуса составляет более 1700 кв. м, количество рабочих мест – более 190, что даст возможность поступить на основное обучение 250 участникам. Здание школы очень просторное, оснащено современным оборудованием. Там будут удобные зоны для обучения и отдыха, игровые зоны и библиотеки. Всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно.