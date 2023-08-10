У вологжан будет возможность увидеть звездный ливень

Звездный ливень августа - именно так называют летний звездопад Персеиды. В ночь с 11 на 12 августа произойдет его пик. Сообщают в Московском планетарии.

При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту.

"Название Персеиды произошло от названия созвездия Персей, из которого, если присмотреться, вылетают эти «падающие звезды». Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое можно видеть в августе всю ночь. Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу. Персеиды – образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи земной орбиты", - рассказывают специалисты Московского планетария.

Комета обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет, в последний раз она приближалась к Земле в декабре 1992, а следующий перигелий пройдет 12 июля 2126 года, тогда комета пролетит вблизи Земли на расстоянии 0,15 а. е. А пока каждый год в августе Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки – «звёздный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.

Метеорный поток Персеиды действует с 14 июля по 1 сентября, активе с 5 по 20 августа. Пик активности в 2023 году произойдет с 11 на 12 августа. Чтобы увидеть звездный дождь надо смотреть на северо-восток, в область радианта.

"Радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего) – между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры будут как-бы вылетать из радианта и их наблюдать можно по всему небу".

Звездопадом из созвездия Персей можно любоваться не только в ночь пика. Метеоры Персеид порадуют наблюдателей в течение всего августа, и особенно за неделю до и после своего пика 12 августа. Тех, кто решит взглянуть на небо после заката солнца в эти дни ждут белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. При этом для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, звездопад наблюдают невооруженным глазом.

При наличии безоблачной погоды, насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий.