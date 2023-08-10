Череповецким спасателям пришлось доставать сразу двух рыбаков с острова на реке

Череповецкие спасатели помогли мужчинам, которые почувствовали себя плохо, находясь на острове посреди Шексны. У одного начался приступ эпилепсии, у другого недомагание из-за сахарного диабета. товарищей внезапно началась эпилепсия, другой – почувствовал недомогание из-за сахарного диабета.

«Во время рыбалки на острове на реке Шексне пенсионеру, страдающему эпилепсией, стало плохо. Его товарищ с сахарным диабетом тоже почувствовал себя нехорошо. Но сумел вызвать спасателей», – говорится на официальной странице МБУ «Спасательная служба Череповца» в соцсети ВКонтакте.

Специалисты обнаружили рыбаков и доставили их в деревню Романда, где передали бригаде скорой медицинской помощи.