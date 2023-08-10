В 14 реках Вологодской области вода не пригодна для купания

Роспотребнадзор проверил качество воды в местах, предназначенных для купания в Вологодской области.

В начале купального сезона Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области было выдано 11 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии воды в реках санитарным правилам. Но социально-гигиенический мониторинг проводится весь сезон.

В июле исследованы пробы воды 29 мест купания населения. По данным лабораторного контроля качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 14 реках:

р.Сухона (г. Великий Устюг, ул. Кирова),

р. Юг (с. Кич Городок, ул. Севлесовская),

р.Вологда (г. Вологда, пляж в парке Мира),

р. Шексна (г. Череповец, пляжи «Первомайский-1», «Строитель», «Ломоносовский», «Зашекснинский»),

р. Сивец (п.Кадуй),

р. Молога (п. Устюжна),

р.Колпь (г. Бабаево),

р. Чагодоща (п. Чагода),

р.Юг (г. Никольск, в районе ул.Пионерская),

р. Сухона (г. Сокол в районе ул. Капитана Воронина),

р. Сямженка (с.Сямжа, у моста),

р.Вожега (вблизи д. Задорожье, Вожегодский округ),

р. Вага (с. Верховажье, у моста),

р.Кубена (д. Чирково и с. Устье в районе впадения р. Петровки, Усть-Кубинский округ; г.Харовск в районе подвесного моста).

В адрес органов местного самоуправления направлены уведомления о фактах несоответствия гигиеническим нормативам проб воды открытых водоемов для принятия мер по соблюдению требований законодательства, в том числе информирования населения.

