Британская компания взыскала с череповчанки 20 тысяч рублей за использование товарного знака Свинки Пеппы

Британская компания Entertainment One UK Limited, которой принадлежат исключительные права на товарный знак, а также произведения изобразительного искусства - изображение персонажа «Свинка Пеппа/Рерра Pig», обратилась в суд с иском к череповчанке о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В ноябре 2021 года женщина, будучи предпринимателем, продала сквиш в виде свинки за 150 рублей.

"Игрушка была выполнена в виде объемной фигуры, имитирующей обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком и изображением произведения изобразительного искусства - персонажа «Свинка Пеппа».Поскольку зарубежная компания не давала разрешения бывшей предпринимательнице на использование исключительных прав, а товар, реализованный ответчицей, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца, суд пришел к выводу, что предложением к продаже и реализацией товара ответчик нарушила права иностранной компании как владельца исключительного права на товарный знак", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд взыскал с череповчанки компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 рублей, компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «Свинка Пеппа» в таком же размере, а также судебные издержки на общую сумму 1 431,14 рублей.

