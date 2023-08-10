В Вологде начал работать обновленный состав Общественного совета

Конференция Общественного совета прошла в Вологде. На мероприятии подвели итоги работы за 2022-2023 гг., а также озвучили списки нового состава. В Совет вошли 35 человек, среди них – представители общественных организаций различной направленности, ТОСов, медиасферы, образования, юридической, медицинской, духовной и спортивной сферы, предприниматели.

Предыдущий состав Совета работал с июля 2022 года, он провел 17 заседаний. Члены Совета принимали участие в городских мероприятиях, проектах и акциях, таких как «Чистые игры», сбор гуманитарной помощи для мобилизованных, а также выступали в роли жюри в конкурсе «Цветущий зимний город», участвовали в городском слете молодежи «МОСТ». Кроме того, в рамках проекта «Мы – вологжане! Мы настоящая семья» члены Совета чествовали пары, отметившие юбилей совместной жизни.

Мэр Вологды Сергей Воропанов поблагодарил за работу состав 2022 года.

«Хочется сказать спасибо членам Общественного совета предыдущего созыва, потому что 2022 год выдался непростым. Обсуждалось большое количество проектов: дизайн-код, благоустройство общественных территорий, помощь нашим бойцам СВО. В состав нового Общественного совета вошли жители нашего города с активной жизненной позицией, именно те, кто доказали свою эффективность на деле. По сравнению с прошлым годом состав обновился примерно на 40 %. Надеюсь, мы продолжим работать с тем же успехом, что и в прошлом году», – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

За свой труд члены Совета получили награды от мэра и главы города. Также наградили лауреатов ежегодной премии «Мы – вологжане! Мы активны!». Победителей выявляли в пяти номинациях: «Зеленый город», «Мы помним!», «Добрая Вологда», «Культурная столица», «Вологда фестивальная».

В состав Общественного совета вошли 14 новых членов. Это представители бизнес-сообщества, профсоюзных организаций, ТОС города и общественных организаций.

«Я вступила в Общественный совет, потому что хочется помогать людям. Полгода занимаюсь сбором гуманитарной помощи для бойцов. Когда ты знаешь, в чем твое предназначение, то получаешь от этого удовольствие. Очень горжусь тем, что родилась в Вологде. Это прекрасный город, в котором я хочу развивать туризм. Как мама двоих детей, я заинтересована в том, чтобы город становился лучше», – отметила руководитель автошколы, новый член Общественного совета Вологды Наталия Богачева.

Во время конференции были выбраны председатель Совета и его заместитель. Как и в прошлом году председателем единогласно выбрали генерального директора АО «СтарТ-Плюс» Юрия Тарасова. Его заместителем остался Антон Седов.

«Закончил свою работу Общественный совет 2022 года. Были представлены новые члены Совета: 10 человек были выдвинуты Мэром города Сергеем Воропановым, 10 – Главой города Юрием Сапожниковым, 10 – представителями НКО, еще пять – это почетные члены Общественного совета. Мы продолжим следить за строительством крупных инфраструктурных объектов в Вологде, реализацией национальных и городских проектов, будем и дальше помогать городу своим экспертным мнением», – заверил председатель Общественного совета Юрий Тарасов.

Общественный совет в Вологде был создан в 2010 году. Его главная цель – обеспечить постоянное взаимодействие и социальное партнерство органов местного самоуправления Вологды с общественностью. В его составе работают комиссии по экономическому развитию и имущественным отношениям, градостроительству и городскому хозяйству, социальной политике и развитию гражданского общества, мониторингу закупочной деятельности.