В Вологодскую областную больницу отказались госпитализировать женщину с сильными болями в спине из-за перенесенного рака

В Вологодскую областную больницу отказались госпитализировать пожилую женщину с сильными болями в спине. Ей отказали в госпитализации из-за того, что у нее было онкозаболевание. Родственники женщины в недоумении. Неужели перенесенный рак является причиной для отказа в оказании общей медицинской помощи.

"В эти минуты моя бабушка Носкова Галина Геннадьевна не может попасть ни в одно медицинское учреждение Вологодской области ни по линии скорой помощи ни по другим каналам. Испытывая адские боли в спине она не может сдвинуться с места. Ранее бабушка пережила онкологию, шла на поправку, но в субботу резко стало плохо. В воскресенье не могла встать. Поднялась температура 39,6. Я обратился к главврачу Вологодской областной больницы Дмитрию Ванькову, который отказал в оказании медицинской помощи и принятии тяжелого пациента. Мое предприятие помогало вставлять окна в областную больницу и вот она благодарность за оказанную спонсорскую помощь. Очень разочарован. Обратился к заместителю губернатора области по здравоохранению Ларисе Каманиной по сложившейся ситуации", - рассказал внук женщины Дмитрий Олегин.

Он разочарован в медицине. И отметил, что в Вологодской области медицина хороша только по телевизору. Свое сообщение он адресовал губернатору области. Ведь бабушку надо срочно поместить под присмотр врачей.

Главврач Вологодской областной больницы Дмитрий Ваньков отреагировал на сообщение Олегина, сказав, что тот искажает факты. По словам главврача женщине было предложено два варианта решения вопроса: организовать помощь на дому силами ЦРБ или рассмотреть вопрос о госпитализации на паллиативную койку.

"Вологодская областная клиническая больница не занимается помощью онкобольным, за исключением пациентов с острыми желудочно-кишечными кровотечениями, в силу отсутствия такого профиля и лицензии на данный вид помощи. Рекомендую Вам все же рассмотреть предложенные варианты. Спонсорская помощь, оказываемая предпринимателями БУЗ «ВОКБ», является благотворительной. Оказывая такую помощь, Вы помогаете не врачам, а людям, которые находятся на лечении в больнице", - написал главврач.

На что Дмитрий ответил, что в Вологодской ЦРБ нет оснащения и медикаментов, а само здание разваливается на глазах. К тому же внук женщины задался вопросом, почему онкобольные не могут получать общую медпомощь. Ведь причиной болей может быть не онкология.

"Вы даже не приняли мер для того чтобы установить, почему человеку плохо, откуда такая адская боль. Может эта боль вызвана не по линии онкозаболевания. Получается, вы ставите штамп «запрет общей медицины» на тех , кто болеет или переболел раком".

В спор вмешался департамент здравоохранения. Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников заявил, что 7 августа специалисты скорой помощи осмотрели бабушку Дмитрия. Также он заверил, что на дом к женщине придет участковый врач, и вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме.