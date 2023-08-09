Вологжан приглашают на семейные посиделки "Поморские сказки Бориса Шергина"

[ Общество ]

Арт-пространство «Fabrica» в Вологде приглашает на семейные посиделки "Поморские сказки Бориса Шергина" в рамках проекта «Семейные традиции».

«Вас ждёт встреча с героиней произведений писателя, знакомство с его биографией и творчеством, подвижные игры, инсценировка сказок», - говорится в сообщении в группе арт-пространства.

Мероприятие пройдёт 17 августа в 18:30. Вход свободный, но необходима предварительная запись. Для записи нужно заполнить заявку по ссылке или написать в сообщения группы арт-пространства «Fabrica» в социальной сети. Возрастные ограничения: 6+

Проект «Семейные традиции» реализуется при поддержке фонда президентских грантов.

Теги: мероприятия семья
 

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