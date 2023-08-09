Вологжанина оштрафовали на 250 тысяч рублей за хранение и сбыт контрафактных сигарет

[ Общество ]

В Вологде суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в приобретении, хранении и сбыте контрафактных табачных изделий.

Установлено, что в период  с 1 июня по 19 августа 2022 года мужчина приобрёл  не менее 18727 пачек сигарет различных наименований без маркировки, установленной законодательством Российской Федерации.

«Затем перевез их для хранения в гаражные боксы и в дальнейшем поставлял табачные изделия в торговые помещения, через которые осуществлялась реализация табачной продукции», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Стоимость изъятых у него сигарет составила 2 097 424 рубля. Подсудимый признал вину.

Суд счёл возможным назначить мужчине более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи и назначил ему штраф в 250 тысяч рублей в доход государства.

Теги: контрафакт сигареты уголовное дело приговор штраф
 

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