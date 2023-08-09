Роскачество нашло колиформные бактерии, сальмонеллы и листерии в курином фарше различных марок. Некоторые из них продаются в

магазинах Вологодской области.

По итогу проверки Роскачества только продукция 2 торговых марок признана высококачественной и может претендовать на получение российского Знака качества. Обязательным требованиям не соответствует 72% исследованной продукции.

Всего было исследовано 18 торговых марок куриного фарша из десяти субъектов РФ, в ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести.

Фарш оценивался по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки. Данная категория была выбрана для исследования, поскольку ранее Роскачество исследовало категорию «Фарш Домашний», а также ввиду наличия системных проблем в категории и множества потребительских запросов.

Под данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 62% опрошенных предпочитают покупать куриный фарш. 32% делают фарш дома сами. Из тех, кто покупает фарш, 55% выбирают для этого супермаркеты, 43% – гипермаркеты.

В основном, покупатели обращают внимание на срок годности, дату изготовления и цену при покупке фарша. Основные претензии к фаршу - это кости и хрящи в продукте и запах. Более трети респондентов (38%) ни разу не покупали некачественный фарш.

В результате исследования только продукция торговых марок «Петелинка» и «Мясницкий ряд» признана высококачественной и может претендовать на получение российского Знака качества.

По микробиологическим показателям не соответствуют 11 из 18 исследованных торговых марок куриного фарша. В частности, это «Азбука вкуса», «Рококо», SPAR, «Перекресток», «Мясновъ», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер». Там выявлены превышения обязательных требований по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

В торговых марках «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо» обнаружены бактерии группы кишечных палочек. В фарше «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. В продукции «Троекурово» и «Перекресток» обнаружены листерии. В продукции «Мираторга» Роскачеством выявлена незаявленная на маркировке клетчатка. В продукции еще трех торговых марок также была выявлена клетчатка, но в этих случаях о ней заявил производитель. Еще один производитель (ТМ "Агрокомплекс Выселковский) указал вес продукции 500 граммов, хотя по факту вес составлял 478,6 грамма.

Также фарш оказался несвежим. Только продукция марок «Петелинка», «Мясницкий ряд», «Глобус» (весовой), «Лента» (весовой), «Моссельпром», «ВкусВилл», «Каждый День», «Агрокомплекс Выселковский» и «Своя» успешно прошла испытания на определение свежести.

Из хороших новостей от Роскачества. Ни в одном из исследованных полуфабрикатов не обнаружены хрящи и сухожилия, то есть фарш, действительно, производится из мяса.