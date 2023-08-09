Рубль вошел в тройку слабейших валют мира

Рубль вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. Причиной этому послужил "валютный голод" и рост импорта. Пишут РИА Новости.

За год рубль потерял относительно доллара 57%, евро — 73%. Падение продолжается.

В июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированных на 32,7 миллиарда рублей. Это привело к нехватке валюты в стране. При этом несмотря на громкие заявления об импортозамещении импорт растет и будет расти.

По оценкам "Росконгресса", общий показатель может превысить рекорд 2021-го. В Федеральной таможенной службе также заявили, что доковидный уровень импорта будет превзойден.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорил, что обычно при ослаблении национальной валюты падает импорт, но пока этого не произошло из-за высокого спроса и отсроченных платежах по контрактам.

Финаналитик Марк Гойхман также считает, что надо учитывать лето, продажи иностранных активов, увеличение расходов бюджета, инфляцию и геополитическую обстановку. При этом Минфин в августе возобновит покупку валюты и золота на нефтегазовые сверхдоходы. ЦБ направит на это 40,5 миллиарда. Покупать власти собираются юани, тем самым укрепляя китайскую валюту и соответственно другие.

С начала 2023 года доллар вырос более чем на 24 рубля. В ходе торгов 8 августа американская валюта стоила 96 рублей. Очередной скачок курса произошел в конце июля — начале августа.

При этом пока и курс доллара, и курс евро далеки от исторических максимумов, которые были установлены в марте 2022 года, когда на биржевых торгах за доллар давали 120 рублей, за евро — 130 рублей.

