Жительница Череповца вышла в магазин за хлебом и выиграла миллион рублей

Медсестра из Череповца выиграла миллион рублей, купив лотерейный билет, когда пошла в магазин за хлебом.

Любовь Беляева зашла в торговый центр за хлебом и увидела фирменный магазин «Столото». По словам жительницы Череповца, тот день у нее задался с самого утра, поэтому девушка не раздумывая решила испытать удачу и выбрала билет моментальной лотереи. Благодаря такой спонтанной покупке Любовь выиграла 1 миллион рублей.

Победительница по профессии медицинская сестра. Она не любит сидеть сложа руки. В свободное время ей нравится рисовать, шить кукол и заниматься фитнесом. Выигранные деньги счастливица пока оставит в качестве накоплений, чтобы в будущем вложить их в покупку собственной квартиры.

"Меня привлек яркий дизайн «Счастливой 7-ки», поэтому рука сама потянулась к верхнему билету из пачки. Когда продавец озвучила сумму выигрыша, я испытала, как и многие победители, шок. Этот день я запомню надолго: утром я подала документы для устройства на работу, купила абонемент в спортивный зал со скидкой, да еще и в лотерею выиграла. Как оказалось, удачно я сходила в магазин за хлебушком!" - говорит череповчанка.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.