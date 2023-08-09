Жительница Череповца вышла в магазин за хлебом и выиграла миллион рублей

[ Общество ]

Медсестра из Череповца выиграла миллион рублей, купив лотерейный билет, когда пошла в магазин за хлебом. 

Любовь Беляева зашла в торговый центр за хлебом и увидела фирменный магазин «Столото». По словам жительницы Череповца, тот день у нее задался с самого утра, поэтому девушка не раздумывая решила испытать удачу и выбрала билет моментальной лотереи. Благодаря такой спонтанной покупке Любовь выиграла 1 миллион рублей.

Победительница по профессии медицинская сестра. Она не любит сидеть сложа руки. В свободное время ей нравится рисовать, шить кукол и заниматься фитнесом. Выигранные деньги счастливица пока оставит в качестве накоплений, чтобы в будущем вложить их в покупку собственной квартиры.

"Меня привлек яркий дизайн «Счастливой 7-ки», поэтому рука сама потянулась к верхнему билету из пачки. Когда продавец озвучила сумму выигрыша, я испытала, как и многие победители, шок. Этот день я запомню надолго: утром я подала документы для устройства на работу, купила абонемент в спортивный зал со скидкой, да еще и в лотерею выиграла. Как оказалось, удачно я сходила в магазин за хлебушком!" - говорит череповчанка. 

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. 

Теги: билеты лотерея удача
 

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