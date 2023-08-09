В Сергиевом Посаде взорвался оптико-механический завод холдинга "Швабе"

В Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Сотрудников полностью эвакуировали. На место прибыли представители силовых структур и глава городского округа Дмитрий Акулов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В управлении СКР по Московской области заявили, что взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел на складе с пиротехникой из-за нарушений правил безопасности. Площадь помещения — 100 кв. м, из-за взрыва оно полностью разрушено. Пострадали 16 человек, в основном они получили порезы от разбившихся стекол и контузии.

«Загорский оптико-механический завод» основан в 1935 году, входит в состав холдинга «Швабе», также как и Вологодский оптико-механический завод. На сайте завода говорится, что предприятие «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения».

СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК) после взрыва в Сергиевом Посаде