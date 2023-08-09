В Вологодской области формируют бюджет на ближайшие три года

В правительстве Вологодской области рассказали о работе над проектом бюджета на ближайшие три года.

По состоянию на 1 августа проведена предварительная оценка влияния экономических условий на формирование доходной части областного бюджета, определены основные параметры бюджета по доходам и расходам на предстоящий трехлетний период, доведены предельные объемы бюджетных ассигнований по расходам до главных распорядителей бюджетных средств.

Бюджет формируется исходя из прогноза социально-экономического развития региона и долгосрочного бюджетного прогноза Вологодской области.

Идет работа по формированию основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики области.

По состоянию на 1 июля 2023 года объем государственного внутреннего долга Вологодской области составляет 18 005,1 млн. рублей.

«Бюджет традиционно сохранит свою социальную направленность, при этом будет продолжен курс на дальнейшее социально-экономическое развитие региона, в том числе путем реализации на территории области инструментов инфраструктурного меню. Одной из основных задач при формировании проекта бюджета остается реализация национальных проектов в соответствии с указами Президента России», - говорит заместитель губернатора области, начальник Департамента финансов Татьяна Голыгина.

В августе и начале сентября в правительстве области будут рассмотрены вопросы, связанные с реализацией и финансовым обеспечением государственных программ.

В сентябре Советом по разработке и реализации государственных программ при губернаторе будут рассмотрены основные параметры консолидированного и областного бюджетов, одобрены объемы расходов на реализацию национальных проектов, государственных программ области, межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

В соответствии с действующим законодательством проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будет внесен в ЗСО не позднее 1 ноября.