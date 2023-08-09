Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Сокольском районе

[ Происшествия ]

ДТП с пятью пострадавшими случилось в Сокольском районе 8 августа.

Инцидент произошёл на 541 километре автодороги Москва – Архангельск в 15:10. По предварительной информации 62-летний мужчина, управляя фургоном ГАЗ, врезался в стоявший автомобиль УАЗ, за рулём которого находился 71-летний пенсионер.

Водителя УАЗа и четверых его пассажиров: 61-летнюю и 32-летнюю женщин, а также семилетнего и 13-летнего мальчиков госпитализировали с различными травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

Теги: ДТП авария пострадавшие пострадали дети
фото ГИБДД по Вологодской области
 

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