Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Сокольском районе

ДТП с пятью пострадавшими случилось в Сокольском районе 8 августа.

Инцидент произошёл на 541 километре автодороги Москва – Архангельск в 15:10. По предварительной информации 62-летний мужчина, управляя фургоном ГАЗ, врезался в стоявший автомобиль УАЗ, за рулём которого находился 71-летний пенсионер.

Водителя УАЗа и четверых его пассажиров: 61-летнюю и 32-летнюю женщин, а также семилетнего и 13-летнего мальчиков госпитализировали с различными травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.