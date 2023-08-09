Более 100 семей начали пользоваться газом в Кириллове

В Кириллове продолжается реализация программ газификации и догазификации партии «Единая Россия».

На данный момент завершаются строительно-монтажные работы по второму этапу программы газификации в Кириллове. Уже построено 17,6 км распределительных газопроводов в центральной и южной части города. Техническая возможность подключения создана для более 270 домовладений. При этом с жителями заключено порядка 400 договоров.

В селе Тарногский Городок завершаются работы по прокладке распределительного газопровода. Одновременно с этим проходит строительство газопроводов-вводов к жилым домам на улицах Дружная, Осенняя, Дальняя, Вахневская, Таежная, Тимошинская. Уже сейчас можно подавать заявки на подключение.

«В Вологодской области домовладения активно переходят на голубое топливо. Жители отмечают экономность и практичность использования газового оборудования. Сейчас на догазификацию принято 11,9 тысяч заявок. Газ доведен до границ порядка 7,5 тысяч участков. Нам поступают обращения по проблемам подключения, стараемся точечно решать все возникающие вопросы», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

В программу догазификации до 2025 года входят более 360 населенных пунктов. Это около девяти тысяч домовладений. Подать заявку на проведение сетей до границ участка можно на интернет-портале Единого оператора газификации, в офисах МФЦ, на Госуслугах, а также в клиентских центрах «Газпром газораспределение Вологда»