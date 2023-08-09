Ночью три человека погибли при пожарах в Вологодской области

[ Происшествия ]

Минувшей ночью три человека погибли при пожарах в Шекснинском районе.

Одна из трагедий произошла в деревне Квасюнино. Сообщение о возгорании поступило около полуночи: загорелся деревянный дом. Площадь пожара составила 84 квадратных метра, строение полностью уничтожено огнём. При тушении пожарные обнаружили тела 50-летней женщины и 29-летнего мужчины.

Сообщение о втором пожаре в деревне Красново Шекснинского района поступило в половине четвёртого утра. Площадь пожара также составила 84 квадратных метра, но в этом случае часть дома уцелела. На месте было обнаружено тело 45-летней женщины.

«В обоих случаях о возгорании в экстренные службы сообщили местные жители. Со слов соседей погибших, при жизни те злоупотребляли спиртным, курили в своих жилищах», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователям предстоит установить причина и очаг каждого из пожаров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, минувшей ночью произошёл ещё один пожар: в деревне Климушино Сямженского округа загорелся деревянный дом. Здание было охвачено огнём, но к счастью, находившаяся внутри семья из трёх человек смогла спастись. Причина происшествия – аварийный режим работы электросетей.

деревня Квасюнино
деревня Красново
Теги: пожары гибель людей эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
 

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