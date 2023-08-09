Майский «Олимп» на выезде разгромил «Академию Эггер» из Ивановской области

[ Спорт ]

Майский «Олимп» на выезде разгромил «Академию Эггер» из Ивановской области в 10 туре Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо»,среди юношей до 17 лет.

Дублем в матче в течение двух минут во втором тайме отметился Елисей Снегирев. Он пополнил свой бомбардирский счёт до 22 мячей. Ещё один гол, который в итоге стал победным, на 39-й минуте забил Иван Пьянков. Итог матча 3:0 в пользу команды Дениса Кубасова.

Вологжане набирают 20 очков в 9-ти проведенных матчах и делят 2-3 место с ДЮСШ РППК из Рыбинска. В следующем туре, 15 августа, «Олимп 2008» примет «СШ №13 2008». Ярославцы пока очков не набрали и замыкают турнирную таблицу.

Теги: Футбол
 

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