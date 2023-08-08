В Кадуйском районе пенсионерка отсудила у управляющей компании компенсацию за травму из-за гололеда

В Кадуйском районе суд рассмотрел иск 74-летней местной жительницы к управляющей компании о взыскании компенсации за травму из-за гололёда.

«Днем 11 января 2023 года женщина, выйдя из подъезда дома, двигаясь по придомовой территории, из-за сильного гололеда, отсутствия песка или соли, поскользнулась и упала, сильно ударившись левой ногой», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пенсионерку доставили в больницу, где она лечилась до 23 января и после её выписали с закрытым переломом лодыжек и заднего отдела большеберцовой кости левой голени со смещением. Женщина направила в адрес УК претензию, но, получив отказ, была вынуждена обратиться в суд.

Суд встал на сторону истицы и взыскал с ответчика в её пользу 5278 рублей возмещения материального вреда в связи с причинением вреда здоровью, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, 25 тысяч рублей возмещения судебных расходов и 52639 рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения прав потребителя.