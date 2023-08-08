В Бабаевском районе гастролерши продают пенсионерам чудо-ионизаторы в 20 раз дороже реальной стоимости

В поселке Хохлово Бабаевского района по домам ходят женщины и продают пенсионерам ионизаторы воздуха за 23 тысячи. Реальная стоимость устройств меньше тысячи рублей.

От мошенниц пострадал дедушка одной из жительниц.Он приобрел у торговок ионизатор, который по заверениям женщин, должен его был от всего вылечить. После "удачной" покупки дедушка позвонил внучке и тут-то и раскрылся обман. Женщина с мужем стали искать гастролерш и нашли их в поселке.

Пытались вернуть товар, но торговки заявили, что он невозвратный. Внучка стала настаивать на гарантии возврата и позвонила участковому.