В Бабаевском районе гастролерши продают пенсионерам чудо-ионизаторы в 20 раз дороже реальной стоимости

[ Общество ]

В поселке Хохлово Бабаевского района по домам ходят женщины и продают пенсионерам ионизаторы воздуха за 23 тысячи. Реальная стоимость устройств меньше тысячи рублей.  

От мошенниц пострадал дедушка одной из жительниц.Он приобрел у торговок ионизатор, который по заверениям женщин, должен его был от всего вылечить. После "удачной" покупки дедушка позвонил внучке и тут-то и раскрылся обман. Женщина с мужем стали искать гастролерш и нашли их в поселке. 

Пытались вернуть товар, но торговки заявили, что он невозвратный. Внучка стала настаивать на гарантии возврата и позвонила участковому. 

"Та попросила меня проследить, куда они едут, и стала вызывать наряд из Кадуя. Но, конечно, мошенницы сели в машину, и нас с мужем ждать не стали: дали по газам и скрылись. Думаем, что мы их спугнули", - рассказала девушка. 
 

Теги: гастролерши торговки мошенничество
 

Последние новости

В Кадуйском районе пенсионерка отсудила у управляющей компании компенсацию за травму из-за гололеда
В Вологде началась рекультивация свалки на улице Мудрова
В Бабаевском районе гастролерши продают пенсионерам чудо-ионизаторы в 20 раз дороже реальной стоимости
Жительница Великого Устюга заявила о бомбе, чтобы проверить оперативность работы полицейских
В поселке Климовское Череповецкого района на улицах валяются мертвые птицы
В Верховажском округе пройдет единственный в России фестиваль кино о деревне
В Вологодской области повысили максимальный размер родительской платы за детский сад
В Череповце каменщика будут судить за гибель рабочего на стройке
Вологжане смогут услышать звук стеклофона, который изобрел Александр Квашнин
В Грязовецком районе медработник через суд смог добиться «ковидных» выплат