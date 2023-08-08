Жительница Великого Устюга заявила о бомбе, чтобы проверить оперативность работы полицейских

[ Общество ]

В Великом Устюге суд вынес приговор 52-летней местной жительнице, признанной виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

«Вечером 02 июля 2022 года нетрезвая 52-летняя устюжанка, находясь у себя дома в г.Великий Устюг, позвонила в дежурную часть полиции и сообщила о заложенной бомбе и предстоящем взрыве в жилом доме, в котором она проживает», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Устюжанка признала вину и пояснила, что в тот вечер была пьяна, захотела пошутить и решила проверить оперативность работы полицейских по сообщению о заложенной бомбе.

Осуждённой назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Теги: телефонный террорист бомба уголовное дело шутка приговор
 

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