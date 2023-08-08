В Верховажском округе пройдет единственный в России фестиваль кино о деревне

С 11 по 13 августа в селе Шелота Верховажского округа состоится III Международный фестиваль деревенского кино «Печка».

Это единственный в нашей стране кинофестиваль с тематическим фокусом на деревне и сельском образе жизни. Он проводится Центром развития культуры, образования и туризма «Братчина». В дни фестиваля гостей ждет конкурсная программа игровых и документальных фильмов о деревне, мастер-классы, творческие встречи с кинематографистами, выступления музыкантов и танцы под открытым небом.

По словам начальника департамента культуры Вологодской области Владимира Осиповского в этом году на фестиваль поступило более 1000 заявок из 95 стран мира.

В конкурсную программу вошли 18 картин режиссеров из Москвы, Омской, Архангельской, Иркутской областей, Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана, Дагестана, Кыргызстана, Удмуртии, Мордовии, республик Марий Эл и Северной Осетии-Алании, а также Словении и Марокко. В этом году кинофестиваль посвящен 100-летию писателя Владимира Тендрякова.

Фестиваль начинает свою историю с документального фильма "Душа Севера", который был снят после исследовательской экспедиции. Премьера фильма состоялась в лектории Русского географического общества в Москве и сопровождалась онлайн-трансляцией, которую зрители из деревни Шелота смотрели, сидя на русской печке.

Так и родилась идея названия для фестиваля деревенского кино. Печка – это один из самых узнаваемых деревенских образов.

"Деревня – это то место, где сквозь века сохраняется связь человека с природой и традиционной культурной разных народов. Проводя фестиваль деревенского кино, мы стремимся привлечь внимание зрителей и профессиональных сообществ к теме жизни в деревне, в том числе подсветить позитивные стороны деревенской жизни, которые часто остаются незамеченными в восприятии современных городских жителей", – поделился руководитель фестиваля, режиссер Николай Котяш.

Кинопрограмму будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого: режиссер документального кино Сергей Дебижев, киноператор Айрат Ямилов; кинодраматург, руководитель сценарного отдела киностудии «Таджикфильм» Сохибёр Толиб; старший научный сотрудник института географии РАН, специалист по географии сельской местности Ксения Аверкиева. Большинство фильмов конкурсной программы фестиваля созданы российскими режиссерами.

Уже открыта регистрация на фестиваль «Печка». Организационный сбор позволит посещать любые фестивальные мероприятия в течение всех трех дней. Для жителей Верховажского, Сямженского, Тотемского округов регистрация на фестиваль бесплатная по промокоду «местные».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:



11.08 - ПЯТНИЦА

10:00 - 11:30 Кинопоказ - Лучшие фильмы фестиваля «Печка» 2021-2022 - Дом Культуры

12:00 - 13:30 Мастер-класс «Актерское мастерство. Взаимодействие.» (Ольга Кондакова) - Веранда на Троицкой поляне

14:30 - 15:30 Открытие фестиваля. Выступление музыкального коллектива «Горенка» - Дом Культуры

15:30 - 18:00 Фильм открытия фестиваля - «Северяне». Представление фильма, кинопоказ, обсуждение со зрителями - Дом Культуры

19:00 - 20:45 Кинопоказ. Конкурсная программа часть 1- Дом Культуры

«Сердце Байкала», реж. Арина Косьмина

«Рассказ», реж. Мохамед Бухари

«Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», реж. Рауль Гейдаров

«Хранитель древности», реж. Фатима Золоева

21:30 - 23:00 Вечерние посиделки на веранде, кино под открытым небом - Веранда на Троицкой поляне

12.08 - СУББОТА

10:00 - 11:30 Спектакль для детей «Сердце великана» (Борис Драгилев, Ольга Кондакова) - Дом Культуры

10:00 - 11:30 Обзорная экскурсия «Чудеса Шелотские» (Светлана Степанова) - сцена у храма (место сбора)

11:45 - 13:30 Кинопоказ. Конкурсная программа часть 2 - Дом Культуры

«Сеанс одновременной игры», реж. Владимир Головнёв

«Мастер на все руки», реж. Мария Романова

«В профиль и анфас», реж. Ксения Фролова

«Кара-Камыш», реж. Асель Умаралиева

«Ихтиозавр», реж. Надия Крутько Сабальос

14:30 - 16:00 Мастер-класс «Комедийная импровизация» (Анжелина Карелина) - Веранда на Троицкой поляне

16:15 - 18:00 Кинопоказ. Конкурсная программа часть 3 - Дом Культуры

«Русский Север. Возвращение к себе», реж. Александр Болотников

«Айназ», реж. Динара Абдрашитова

«Рыцарь крапивного ордена», реж. Роман Баранов

«Фельдшер в отпуске», реж. Татьяна Ложникова

19:00 - 20:30 Арт-терапия «Верховажская роспись» (Софья Жигалова) - Веранда на Троицкой поляне

20:30 - 21:30 Выступление музыкального коллектива «Вдохновение» - Веранда на Троицкой поляне

21:30 - 23:00 Вечерние посиделки на веранде, кино под открытым небом - Веранда на Троицкой поляне

13.08 - ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00 - 11:30 Фотопленэр (Ирина Грязнова) - сцена у храма (место сбора)

10:00 - 11:30 Гончарный мастер-класс (Лев Лобанов) - Керамическая мастерская

11:45 - 13:30 Кинопоказ. Конкурсная программа часть 4 - Дом Культуры

«Колыбель», реж. Филип Джембрих

«Новеллы России. 39-е родовое угодье», реж. Дарья Глазунова

«Возвращение», реж. Глеб Прохоров

«Карт Кугыза», реж. Анатолий Васильев

«Солнце в силе. Время действовать», реж. Илона Вашкелите

14:30 - 16:00 Песни и хороводы на Троицкой поляне (музыкальный коллектив «Радоница») - сцена у храма (место сбора)

16:15 - 18:00 Мастер-класс «Сторителлинг - как научиться интересно рассказывать истории» (Борис Драгилев) - Веранда на Троицкой поляне

19:00 - 21:00 Закрытие фестиваля. Выступление музыкального коллектива «Вагане». Показ лучших фильмов фестиваля «Печка - 2023» - Дом Культуры

21:30 - 23:00 Вечерние посиделки на веранде. Обсуждение фильмов фестиваля с жюри, зрителями - Веранда на Троицкой поляне

*В расписании могут быть незначительные изменения.

Адреса:

Дом Культуры: ул. Завьялова, 5

Веранда на Троицкой поляне, Керамическая мастерская, сцена у храма: деревня Макаровская