В Вологодской области повысили максимальный размер родительской платы за детский сад

Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах увеличен на индекс продовольственных цен 2022 года – 12,6%. Сообщают в правительстве Вологодской области.

"В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата за присмотр и уход за детьми устанавливается учредителями дошкольных образовательных организаций, то есть органами местного самоуправления. Она включает в себя расходы на питание и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также на содержание недвижимого имущества детских садов", - поясняют в правительстве Вологодской области.

Там также пояснили, что решение об изменении размеров родительской платы каждый муниципалитет принимает самостоятельно в зависимости от изменения расходов за присмотр и уход за детьми. Но плата не может превышать максимальный размер, установленный Правительством области.

Размер родительской платы в каждом муниципальном образовании зависит от особенностей функционирования групп. Например, от количества часов пребывания ребенка в детском саду (четырехчасовое, восьмичасовое или двенадцатичасовое), наличия бассейна, групп для детей оздоровительной направленности.

Самая высокая максимальная плата установлена в Череповце - 5186 рублей. Самая низкая в Кичменгско-городецком округе - 2271 рубль. Для жителей Вологды плата ограничена 3286 рублями.

Садики уже начали поднимать плату. Так недавно NewsVo писал, что вологодская городская дума 29 июня внесла изменения в размер платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных организациях.

Теперь базовый размер родительской платы в Вологде, включающий в себя расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания, равен 130 рублям 56 копейкам.

Базовый размер родительской платы, включающий в себя расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания, равен 48 рублям 44 копейкам.

Последний раз плату за садик повышали в марте прошлого года: со 111 рублей 29 копеек до 115 рублей 94 копеек в день и с 41 рубля 29 копеек до 43 рублей 2 копеек в день соответственно.

Также о повышении платы за садик сообщил глава Грязовецкого округа Сергей Фекличев.

"С начала осени из-за увеличения цен на продукты питания увеличится родительская плата за посещение дошкольных образовательных учреждений. В Грязовецком округе плата на одного ребенка составит от 136 до 146 рублей в день (зависит от времени пребывания ребенка и возраста ребенка). За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией и детьми с ограниченными возможностями здоровья родительская плата не взимается. Для семей участников СВО предусмотрено полное освобождение от родительной платы", - сказал он.

Льготы в виде бесплатного посещения детских садов в Вологодской области едины для всей области. Не взимается плата за присмотр и уход за: детьми-инвалидами; детьми-сиротами; детьми, оставшимися без попечения родителей; детьми с туберкулезной интоксикацией; детьми граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года; детьми граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших территории Запорожской области, Херсонской области, прибывших на территорию городского округа города Вологды после 30 сентября 2022 года.

Также бесплатно ходят в садик дети, призванных на военную службу по мобилизации, контрактников и других участников СВО и дети, проживающие в семье военнослужащего, но не состоящие с ним в родстве.

Недавно абзац двенадцатый подпункта 1.6 после слов "военной службе" дополнили также словом просто "службе", расширив категорию детей, которые могут посещать детские сады за счет других налогоплательщиков. Ранее губернатор Вологодской области заявил, что семьи сотрудников Росгвардии, участвующих в СВО, освободят от платы за муниципальные детские сады в Вологодской области.



