Вологжане смогут услышать звук стеклофона, который изобрел Александр Квашнин

[ Культура ]

Стекло тоже способно издавать прекрасные музыкальные звуки. В этом уверен Александр Квашнин, который изобрёл необычный музыкальный инструмент - стеклофон.

Стеклофон - не единственное изобретение Александра, он также делает музыкальные инструменты и из других материалов. Об этом он расскажет 15 августа в 18:30 на своем музыкальном вечере в рамках проекта "Семейные традиции".

Вечер состоит в арт-пространстве "Фабрика. На мероприятие можно прийти с детьми, прозвучат и детские композиции. 

Для записи на мероприятие нужно только заполнить заявку или написать в сообщения сообщества.

Вход свободный. Адрес: Вологда, ул. Благовещенская, д. 53, 3 этаж.

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Теги: стеклофон музыка
 

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