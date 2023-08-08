В Череповце каменщика будут судить за гибель рабочего на стройке

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшего по неосторожности смерть человека.

«Днем 14 апреля 2023 года каменщик 4 разряда, выравнивая плиты перекрытия 10 этажа строящегося жилого дома, упал с высоты 25 метров вниз. От полученных повреждений пострадавший скончался», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, обвиняемый – каменщик 5 разряда – поручил высотные работы бригаде, которая выполняла их без защитных ограждений и без применения удерживающих страховочных систем.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.