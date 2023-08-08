В Грязовецком районе медработник через суд смог добиться «ковидных» выплат

[ Общество ]

В Грязовецком районе прокуратура защитила права медработника на получение страховой выплаты в связи с заболеванием коронавирусом.

Установлено, что в феврале 2022 года работник районной больницы в связи с исполнением должностных обязанностей перенёс заболевание COVID-19. Данный факт был подтверждён документально, но комиссия больницы по расследованию страховых случаев не признала заболевание работника подпадающим под действие закона о предоставлении дополнительных страховых гарантий медработникам.

Ведомство обратилось в суд с требованием признать решение комиссии незаконным. Суд удовлетворил требование и медицинскому работнику были выплачены причитающиеся деньги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Теги: медработники выплаты ковид
 

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