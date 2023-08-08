В Вологодской области зарегирировано шесть случаев заболевания корью

С начала года в Вологодской области зарегистрировано шесть случаев заболевания корью, в том числе три случая среди детей.

Пятеро из заболевших отказались от вакцинации против кори, один не был привит по возрасту (меньше года).

«По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 155,5 тысяч случаев заболевания корью в 153 странах, в том числе с летальными исходами. В Российской Федерации эпидемическая ситуация по кори контролируемая, однако случаи заболевания зарегистрированы во многих регионах, преимущественно среди граждан, не прошедших иммунизацию. Заболевшие посещали Чеченскую Республику и Дагестан», - рассказал начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Корь - это заразная вирусная инфекция. Восприимчивость составляет 100%. Путь передачи воздушно-капельный. Вирус выделяется с каплями слюны во время чихания и кашля. Вирус также передается от матери плоду во время беременности.

Заболевание начинается с подъёма температуры вплоть до 40 градусов, появления кашля, насморка, конъюнктивита. Спустя несколько дней на коже появляется пятнисто-папулезная сыпь, которая может сливаться. При появлении каких-либо из перечисленных симптомов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Среди осложнений заболевания отмечают пневмонию, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, полиневрит, отит.

Медики отмечают, что самой надежной и эффективной мерой защиты является вакцинация. Иммунизация проводится в плановом порядке в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов населения в возрасте до 35 лет и населения от 36 до 55 лет из отдельных групп риска (ранее не привитых и не болевших корью). Детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 лет.

Если вакцинация не была проведена вовремя или отсутствуют сведения о прививках против кори, то иммунизация проводится взрослым также в два этапа с промежутком в три месяца. Взрослые, привитые однократно, должны быть привиты второй раз.

По данным ВОЗ до введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, крупные эпидемии кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход. Невакцинированные беременные женщины также подвергаются риску. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета — тот, кто не был вакцинирован или тот, кто не выработал иммунитет после вакцинации.

Корь все еще широко распространена во многих развивающихся странах — особенно, в некоторых частях Африки и Азии. Подавляющее большинство (более 95%) случаев смерти от кори происходит в странах с низким доходом на душу населения и слабыми инфраструктурами здравоохранения.