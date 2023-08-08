Проект «Мама-предприниматель» пройдет в Вологде в сентябре этого года

Бесплатное обучение по проекту «Мама-предприниматель» пройдет в Вологде с 18 по 22 сентября в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. На заключительном этапе обучения состоится конкурс бизнес-проектов участниц. Победительница получит грант в размере 100 000 рублей, а также возможность выйти в федеральный этап конкурса.

Регистрация для участия в проекте проходит на сайте мамапредприниматель.рф. Прием заявок на бесплатное бизнес-обучение продлится до 30 августа. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой бизнес-проект.

Принять участие в проекте в этом году могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери. На дату участия в проекте участники не должны вести предпринимательскую деятельность либо вести ее менее 1 года (по данным ЕГРЮЛ).

«Образовательный проект «Мама-предприниматель» пройдет в Вологодской области области уже в пятый раз. Ежегодно он вызывает большой интерес у мам, в этом году от них поступило уже более 35 заявок. Обучение будут проводить сертифицированный тренер Корпорации МСП, а также приглашенные специалисты. Участницы получат реальные инструменты для запуска и развития бизнеса, найдут единомышленников и получат шанс выиграть целевой грант», - прокомментировала директор Центра «Мой бизнес» Дарья Серебрякова.

В 2021 году наибольшее число голосов жюри получил бизнес-проект «Лекарьснеки», который презентовала Елена Степанян. Грант в 100 тысяч рублей Елена инвестировала в приобретение оборудования для производства полезных лакомств для всей семьи, в которых используются только фрукты и ягоды. Их предпринимательница закупает у фермеров Вологодской области. На сегодняшний день продукция компании реализуется на маркетплейсах. Примерно 5% заказов приходится на Вологду, 95% — на другие города России. Елена - постоянный участник всероссийских и локальных выставок-ярмарок. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы представить продукцию «Лекарьснеки» в сетевых магазинах. Кроме того, полгода назад вологжанка сняла новое производственное помещение, где в будущем планирует проводить экскурсии.

«Я многодетная мама. Будучи в положении, в 2021 году, я решила принять участие в проекте и выиграла грант. Проект «Мама-предприниматель» - очень важный и нужный именно для женщин. Мы, мамы, чаще всего в быту забываем про саморазвитие, образование. Благодаря проекту «Мама-предприниматель» мне помогли реализовать мою идею, я смогла найти себе единомышленников. Сейчас моя продукция реализуется на маркетплейсах, оптом ее закупают в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце, есть несколько точек в Вологде», - рассказывает Елена Степанян.

Проект Минэкономразвития России для деловых мам реализуется на базе Центра «Мой бизнес» Вологодской области благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

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