Жителям Вологодской области требуется более 200 тысяч рублей, чтобы подключить дом к газу. Об этом заявила начальник департамента ТЭК и ТР Евгения Мазанова в ходе оперативного совещания.

В стоимость входит газовое оборудование и системы отопления. По программе догазификации, которая проходит в области газ проводят бесплатно только до границ участка. В Вологодской области на сегодняшний день заключено 11 219 договоров на догазификацию. В 2394 дома газ проведен. Остальные заявки еще в работе.

Евгения Мазанова отметила, что жители Вологодской области могут воспользоваться правом на получение материальной помощи, чтобы подключиться к газу. Ее размер 100 тысяч рублей. В прошлом году деньги получили 536 граждан, в этом году - более 700. Еще один вариант - кредит под 3,25% годовых. Его могут взять жители сельской местности и малых городов специально на газификацию своих домов.

Ранее NewsVo писал, что с 1 июля 2024 года в России могут вырасти цены на газ для всех потребителей. Индексация цен достигнет 8% . Второе подорожание запланировано на лето 2025 года. Сообщает Интерфакс со ссылкой на проект приказа Федеральной антимонопольной службы.

Федеральная антимонопольная служба в 7 июля разместила проекты соответствующих приказов на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.

В Минэнерго считают, что индексация тарифов позволит сохранить надёжное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний, позволит обновить газопроводы и ускорит темп реализации программы социальной газификации.

Добыча газа в России в январе – ноябре 2022 г. снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд куб. м. Напомним, что Россия теряет европейский рынок.