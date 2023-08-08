Лучший бомбардир «Череповца» продолжит карьеру в команде-соперника

[ Спорт ]

Лучший бомбардир «Череповца» продолжит карьеру в команде-соперника

Георгий Александров, забивший в этом сезоне 9 мячей за «Череповец - СШОР Витязь», перешёл в ФК КССС. Полузащитник уже дебютировал за команду из Кирово-Чепецка в Кубке III Дивизиона. И даже забил гол.

« Хотел бы поблагодарить команду, тренерский состав, болельщиков, за теплую атмосферу в команде. Очень приятно было играть за Череповец. Спасибо Михаилу Ершову (капитан ФК «Череповец» прим.), что позвал в команду, Владимиру Петровичу (Владимир Голубинский, главный тренер команды), что поверил в меня и дал возможность играть на более высоком уровне. Отдельное спасибо болельщиком и фанатам за поддержку, вы лучшие и всегда ими останетесь!!! Хотел бы еще поблагодарить свою маму, что верила в меня, поддерживала и помогала. За Череповцом буду следить, переживать и желать им только побед, я еще вернусь в родной город, жёлтое чёрные вперёд!!!», -  сказал Георгий Александров.

ФК КССС сейчас лидирует в Первенстве МФФ «Золотое кольцо». И вышел в финал Кубка III Дивизиона, где сыграет с СК «Тверь».

Теги: Футбол
 

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