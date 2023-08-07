В Вологде так все плохо с покосом травы, что власти решили ввести регламент на косьбу

[ Общество ]

Администрация Вологды приступила к разработке нового регламента по покосу травы. Идея придумать регламент пришла после того, как специальная комиссия во главе с мэром Вологды проверила качество покоса травы на обработанных подрядчиком участках.

По контракту подрядная организация должна привести в порядок парки, сады, скверы и бульвары. На прошлой неделе мэр Вологды посмотрел, как покошена трава в 5-м и 6-м микрорайоне, Заречье и на улицах в центре Вологды. По итогу проверок было принято решение об изменении регламента по покосу травы. 

«На прошлой неделе вместе с комиссией я посетил несколько микрорайонов. Есть нарекания с точки зрения качества выполнения работ. По итогам осмотра территорий поручил коллегам из Департамента городского хозяйства проработать новый подход к покосу травы в центре и быть более внимательными к приемке работ в других районах города. На будущий год будет разработан новый регламент по покосу травы», – говорит Сергей Воропанов.

В  этом году подрядчик приступил к покосу с 15 мая. Работы ведутся в рамках муниципальных контрактов по содержанию дорог Вологды, которые выиграла "Магистраль". 

Контроль за качеством проводимых работ осуществляет Департамент городского хозяйства Вологды. О своих замечаниях и предложениях можно сообщить по телефону 72-23-05.

 

Теги: трава косьба
 

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