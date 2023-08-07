В Вологодской области будут судить четверых мошенников за кражу 16,7 млн рублей у пенсионеров

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей.

Их обвиняют в мошенничестве, которое было совершено организованной группой в особо крупном размере.

"По версии следствия в период с 2016 года по 2022 год обвиняемые, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием по существенно завышенным ценам навязывали лицам престарелого возраста услуги по ремонту и замене оконных конструкций в жилых помещениях, в которых потерпевшие фактически не нуждались", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В результате пострадало 137 человек по всей Вологодской области. Ущерб - 16,7 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 7,8 млн рублей.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

