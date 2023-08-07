Вологжанка проплыла одну милю в ледяной воде Баренцева моря

[ Спорт ]

Жительница Вологодской области заплыла за край Земли. Она заняла четвертое место среди женщин в экстремальном заплыве на одну арктическую милю.

5 и 6 августа в Баренцевом море у поселка Териберка проходил заплыв "Арктическая миля". Татьяна Алексеева из Бабаевского округа завоевала четвертое место среди женщин. Спортсменка отметила, что к финишу она уже не чувствовала лица, рук и ног, ведь температура воды во время заплыва в Баренцевом море была всего 8-11 градусов.

Теги: плавание арктическая миля
 

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