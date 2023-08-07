В Череповце следователи проверяют информацию о ненадлежащем медицинском обеспечении 96-летнего ветерана

В Череповце следователи проверяют информацию о ненадлежащем медицинском обеспечении ветерана Гелия Яновского.

Как сообщает официальный сайт города, дочь 96-летнего пенсионера на приёме у депутата Госдумы Алексея Канаева рассказала, что после обследования в поликлинике врачи составили её отцу программу реабилитации, но соцфонд не предоставил мужчине слуховой аппарат.

«У него потеря слуха 90%, сложно даже разговаривать с врачами. В последний раз слуховой аппарат он получал в 2012 году. В мае 2023 года после обследования мы подали документы, но нам прислали только катетеры, и те без мочеприемника. Не выдали и тросточку. Перспективы непонятны», — приводит cherinfo слова дочери ветерана.

После публикации руководитель регионального СК Геннадий Юрьевич Яшин поручил следственному отделу по г. Череповец в рамках процессуальной проверки проанализировать изложенные в публикации сведения с учетом специфики состояния здоровья ветерана, а также принять меры для восстановления гарантированного государством права на своевременное и непрерывное бесплатное медицинское обеспечение, сообщает пресс-служба ведомства.