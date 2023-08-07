Жители и гости Вологды смогут посетить археологические раскопки на территории города

Комитет по охране объектов культурного наследия совместно с АУК ВО «Вологдареставрация» предлагает вологжанам окунуться в их работу. Вологжане и гости города смогут посетить действующие археологические раскопки на территории города.

Первая экскурсия состоится во вторник 8 августа на участке по адресу Ударников, 4, начало - в 14:00. Раскопки проходят на территории памятника археологии «Вологодское городище» и уже принесли интересные результаты. Археологи обнаружили в нижних слоях раскопа плоскую привеску из цветного металла в виде стилизованного изображения водоплавающей птицы (скорее всего, уточки). Находка служила не только частью костюма женщин XI-XIII веков, но и своеобразным оберегом. При ходьбе подвески звенели, отпугивая «злых духов».

Вторая экскурсия пройдет в четверг 10 августа на крупнейших раскопках за последние десятилетия на месте будущего Некрасовского моста. Начало в 14:00. Работы проводятся на территории памятников археологии «Вологодское городище» на улице Бурмагиных и «Верхний Дол» на берегу реки Вологды. Оба рабочих участка богаты на находки и интересны, но разительно отличаются друг от друга.

В понедельник 14 августа в 15:00 вологжан приглашают на экскурсию на раскоп по адресу С. Орлова, 3б, который находится на территории археологического памятника «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI века». Здесь археологи только приступили к раскопкам и готовы познакомить горожан и гостей Вологды со своей работой.

«Археология - наука, позволяющая нам заглянуть в далёкое прошлое, зачастую являющаяся единственной возможностью получить знания о жизни людей в прошедшие тысячелетия. Без неё значительная часть прошлого человечества была бы полностью скрыта от наших современников», - говорит председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Кукушкина.

В Вологодской области, в одном из немногих регионов на территории России, до настоящего времени в учреждении «Вологдареставрация» сохранилась государственная археологическая служба.

Количество мест на мероприятия ограничено, записаться можно по телефонам: 81872 72-02-21 или по адресу: Герцена, 37, каб. 6. На экскурсиях необходима удобная и непромокаемая обувь.