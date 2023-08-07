Вологодское УФСИН через суд взыскало с поставщика деньги за неправильно разделанную рыбу

В Вологде суд рассмотрел иск регионального УФСИН к ООО «Багратион» о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение контракта.

Установлено, что в 2021 году в рамках исполнения госконтракта фирма поставила рыбу для учреждений уголовно-исполнительной системы Вологодской области.

«По условиям контракта рыба мороженая потрошёная обезглавленная минтай первого сорта должна соответствовать ГОСТ 32366-2013. Заказчик – региональное управление ФСИН, проведя за свой счёт экспертизу, выявил несоответствие поставленной продукции по качеству разделки товара, поскольку на рыбе отсутствовал разрез по брюшку», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На требование заменить товар поставщик ответил отказом и управление обратилось в суд, который удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО «Багратион» 166 320 рублей штрафа за ненадлежащее исполнение контракта и 2800 рублей компенсации расходов на экспертизу.

Общество пыталось оспорить решение, но его оставили без изменений.