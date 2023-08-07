Еще один мост через Шограш отремонтируют в Вологде

Мост на улице Можайского, который находится рядом с кольцом на улице Конева, отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Администрация города Вологды объявила конкурс на определение подрядчика.

«Начальная цена лота – 145 миллионов рублей, это средства федерального, областного и городского бюджетов. Ремонтировать будем поэтапно, как и мост у тоннеля. Сначала работы выполним на одной стороне, затем на другой. Срок проведения ремонта – с 1 сентября 2023 года по 30 ноября 2024 года», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как и в случае с ремонтом моста у тоннеля, рабочий график вновь придется подстраивать под требования природоохранного законодательства. Этим объясняются продолжительные сроки проведения ремонта.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Вологде запланирован ремонт трех мостов: через реку Вологду в поселке Кувшиново, через реку Содему на улице Челюскинцев и через реку Шограш на улице Можайского.

Ремонты проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году в рамках нацпроекта БКД в городе ремонтируют участки восьми улиц общей протяженностью около 12 километров. Среди них – Ярославская, Энгельса, Герцена, Щетинина, Кирова, Болонина и два участка на Окружном шоссе. Также в сентябре приступят к ремонту улицы Космонавта Беляева.

Строительство и ремонт дорог в Вологде идут и по другим программам. Так, на средства Дорожного фонда в этом году завершен ремонт улицы Гагарина, ведущей в промышленную зону и к дачным участкам. А в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начинается строительство участка улицы Новгородской. Также в этом году будет сдан крупнейший объект – улица Поэта Романова, которая соединит микрорайон Бывалово с улицей М. Конева и станет первым элементом Малого транспортного кольца.